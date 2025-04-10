ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины

Еврокомиссия не станет продлевать действие истекающих в июне текущего года торговых льгот, согласно которым Киев может поставлять сельскохозяйственную продукцию в европейский союз на выгодных условиях.

Как заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, Совет ЕС ясно дал понять, что продление торговых льгот невозможно. Еврокомиссия также готовит новую систему тарифных квот - они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены.

Такой шаг представляет собой "политически чувствительную" перезагрузку после более чем года массовых протестов фермеров и давления правительств ряда стран Евросоюза, сообщает Politico.

Тем временем, Европейский союз планирует передать Украине транш помощи в размере €2,1 млрд до конца апреля. Деньги изымут из доходов от замороженных в ЕС российских активов.