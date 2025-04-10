МОК ведет переговоры с федерациями по допуску РФ на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта по допуску спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Италии.

Как заявил журналистам спортивный директор МОК Кит Макконнел, дискуссии продолжаются. Уже принято решение об участии представителей РФ и Белоруссии в ски-альпинизме, планируется их возвращение в конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. Кроме того, идут переговоры с другими зимними федерациями.

"Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности", - отметил он.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрали новым президентом Международного олимпийского комитета. Спортсменка стала первой женщиной-главой МОКа за все время его существования.