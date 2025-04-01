Лавров подчеркнул, что Россия выдвинула конкретные предложения по черноморской инициативе

Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия поддержала готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, однако были добавлены конкретные предложения о том, как реализовать их на практике.

Такие предложения, подчеркивает Лавров, необходимы, чтобы не повторить опыт прошлой, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Часть пакета посвящена содействию экспорта украинского зерна, а вторая часть - экспорту нашего зерна и наших удобрений. Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", - приводят слова министра РИА Новости.

При этом Лавров подчеркнул, что "России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы".

Напомним, главным итогом продолжительных переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде (они длились 12 часов) стала договоренность о возобновлении Черноморской зерновой инициативы.

Стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море путем отказа от применения силы к коммерческим судам и неприменения этих судов в военных целях, а также организовать досмотр такого флота. США, в свою очередь, поспособствуют восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам для проведения транзакций.

В качестве условия для вступления зерновой сделки в силу Москва выдвинула снятие санкций с Россельхозбанка и финансовых организаций, задействованных в операциях по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключение к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов. Ограничения также должны снять с компаний-производителей и экспортеров продовольствия, а также с поставщиков сельхозтехники.