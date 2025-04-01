Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию

Новый посол Франции Николя де Ривьер прибыл в Россию. Об этом сообщило посольство Франции в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Посольство пожелало ему "всего самого наилучшего в ходе осуществления им своей новой миссии".

Ранее французскую дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах посольства Франции в России Захари Гросс.

Отметим, что 6 марта 2025 года представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются "утихомирить" задалась вопросом: зачем в Россию едет посол.