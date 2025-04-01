Георгий Филимонов встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой и поблагодарил ее за поддержку региона

В столице состоялась рабочая встреча губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с заместителем Председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой. Ее итогами поделился в своем телеграмм-канале глава Вологодчины.

«Обсудили ключевые отраслевые вопросы подготовки Вологодчины к 880-летию Вологды и Великого Устюга и 250-летию Череповца в 2027 году, в том числе капитальный ремонт и строительство учреждений культуры, а также ход решения приоритетных задач развития здравоохранения в Вологодской области», – рассказал Георгий Филимонов.

Как отметил губернатор, особое внимание было уделено в ходе встречи организации мер поддержки участников Специальной военной операции и членов их семей в регионе. На данный момент комплекс этих мер в регионе насчитывает около 40 позиций, которые касаются самих военнослужащих и членов их смей, на эти цели уже направлено почти 6 млрд рублей.

Также обсуждали решения в части стимулирования рождаемости, в том числе в рамках программы Губернатора «Семья - оплот Русского Севера».

Как пояснили в правительстве региона, общий объем финансирования региональной программы повышения рождаемости составляет 2,8 млрд рублей, из которых 395 млн направлены на реализацию программы «Семья – оплот Русского Севера», в рамках которой осуществляются различные выплаты и льготы как для молодых студенческих семей, так и многодетных, воспитывающих трех и более детей.