Медпомощь становится доступней - Вологодская ЦРБ начала прием пациентов по новому адресу

Площадь нового помещения Вологодской центральной районной больницы на улице поэта Романова, 2 – 2 100 квадратных метров. Пространство медучреждения организовано на современном уровне по принципу зонирования. Широкие коридоры, лифты, комфортабельные кабинеты, имеются все условия для приема пациентов, в том числе и маломобильных, с понедельника по пятницу – с 08:00 до 18:00, в субботу – с 08:00 до 14:00.

«С сегодняшнего дня взрослое и детское населения Вологодского муниципалитета будет получать медицинскую помощь в современном здании Вологодской городской поликлиники №3, которую мы с Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Альбертовичем Мурашко открыли в прошлом году. ЦРБ разместилась в отдельном блоке здания с индивидуальным входом и регистратурой. Это очередной шаг к улучшению доступности и качеству предоставления первичной медико-санитарной и специализированной помощи для наших жителей», – сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В больнице есть кабинет неотложной помощи, кабинеты терапевта, педиатра, невролога, хирурга, инфекциониста, дерматолога, отоларинголога, офтальмолога, кардиолога, гинеколога и стоматолога. Здесь же можно пройти исследования УЗИ, ФГДС, ЭКГ, рентген и сдать назначенные анализы.





Обеспечена транспортная доступность - вносятся изменения в схему движения автобусов по маршруту регулярных перевозок №13 «д. Петровское – Вокзал», прорабатывается вопрос сокращения интервала движения маршрута. При этом стационарную помощь жителям Вологодского муниципалитета продолжат оказывать в городских, областных больницах Вологды и участковых больницах по показаниям.

Напомним, старое здание Вологодской ЦРБ, было признано аварийным. Соответственно, было принято решение перевести пациентов и персонал на новый адрес. Само старое строение признано объектом культурного наследия, это один из старейших купеческих особняков Вологды – Дом купца Варакина. На его комплексную реставрацию выделено около 207 млн рублей.