На Совбезе у Путина обсуждали мораторий на удары по энергообъектам Украины

На заседании Совета безопасности РФ сегодня обсуждали тему террористической угрозы и исполнение "договоренностей с Украиной о прекращении ударов по энергоинфраструктуре"

Президент Росси Владимир Путин попросил главу оборонного ведомства доложить о ситуации: "Обсудим сегодня дополнительные меры по борьбе террористическую угрозой. Вопрос очень важный, тут и комментарии дополнительные не нужны. Но прежде чем мы начнём обсуждение, хотел бы задать вопрос Белоусову. Как у нас исполняются договорённости, связанные с прекращением ударов по энергосистемам между Россией и Украиной".