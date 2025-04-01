17-летнего сына Кадырова назначили куратором МВД Чечни

Рамзан Кадыров назначил своего несовершеннолетнего сына, 17-летнего Адама Кадырова куратором регионального управления МВД Чечни. Сейчас подросток является начальником отдела обеспечения безопасности главы республики (то есть своего отца). Российские СМИ отмечают, что Кадыров-младший принял участие в совещании в полиции, кадры с этого мероприятия показал телеканал "Россия 1".

Семья Кадырова неоднократно публиковала снимки, на которых Адам Кадыров встречается с Владимиром Путиным. В Кремле практику назначения родственников Кадырова на самые высокие посты в Чечне либо не комментируют, либо объясняют особенностями местной политической жизни.