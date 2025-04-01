Песков отреагировал на угрозы Трампа ввести вторичные пошлины на нефть из РФ

В Кремле прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть в случае срыва мирного урегулирования на Украине.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, контакты с американской стороной продолжаются.

"Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная. Они требуют многих дополнительных усилий", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на нефть, если Вашингтону в течение месяца не удастся договориться с Москвой о прекращении боевых действий на Украине. По его словам, в случае введения пошлин, компании, которые покупают нефть в России, больше не смогут вести бизнес в США, а на всю нефть из страны будет введена вторичная пошлина в размере от 25 до 50%.