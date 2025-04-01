В Пермском крае двое пьяных подростков насмерть забили мужчину

В Пермском крае двое пьяных подростков избили своего 53-летнего знакомого в его доме. Мужчина умер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего предъявлено юношам 14 и 15 лет. Днем, 29 марта, обвиняемые, поссорившись с мужчиной, нанесли ему удары ногами, руками и пластиковой канистрой в область головы, лица и груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Подростки в кратчайший срок были задержаны, следователем направлено в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.