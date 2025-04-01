В рейтинге Forbes появилось 15 новых миллиардеров из России

В мировом рейтинге самых состоятельных людей, который составил Forbes, появилось 15 новых миллиардеров из России.

Журнал пишет, что новые российские миллиардеры работают в сферах угольной промышленности, транспорта, жилищного строительства, финансов, IT, фармацевтики, торговли, потребительского сектора и энергетики.

Россия заняла пятое место среди стран по числу новых миллиардеров в рейтинге, сообщает РБК. На первом — США (103 человека), на втором — Германия (37 человек), на третьем — Китай и Гонконг (32).

Ранее сообщалось, что владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров. Список тех, чье состояние превышает 50 млрд, составила компания Altrata. В исследовании отмечается, что в мире появилась новая категория богатых людей — супермиллиардеры. В рейтинг вошли 24 человека со всего мира.