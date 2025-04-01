Бригада из 18 тюменских врачей и волонтеров отправилась с гуманитарной миссией в ЛНР

Бригада из 18 тюменских врачей и волонтеров отправилась с гуманитарной миссией в ЛНР, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На протяжении двух недель они будут работать в одном из госпиталей, где проходят лечение участники специальной военной операции. Волонтеры будут помогать медикам, а также работать на складе и организовывать мероприятия для бойцов.

С собой волонтеры привезут гуманитарную помощь из Тюменской области: каталки, бытовую технику и предметы первой необходимости.



"Наши волонтеры почти три года работают в медицинских учреждениях новых регионов. Каждый волонтерский десант стараемся усиливать специалистами. На этот раз с нами едут семь врачей. У всех большой опыт практической работы", - сообщил председатель молодой гвардии "Единой России" Антон Демидов.

"Едем большой сильной командой. В ней есть хирург, реаниматолог, эндокринолог и реабилитолог. Готовы выполнять любую работу и помогать нашим коллегам", - прокомментировал главврач тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра Дмитрий Бутов.

Также в составе волонтерской группы находятся: анестезиолог, клинический психолог и медсестры.