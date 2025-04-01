В Казанском районе Тюменской области на пожаре погибли два человека

В Казанском районе на пожаре погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пожар в поселке Челюскинцев в двухквартирном жилом доме на улице Гагарина произошел утром. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома с переходом на кровлю здания.

В ликвидации пожара были задействованы пять единиц техники и девять сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, работники Противопожарной службы Тюменской области. Пожар ликвидирован на площади 48 кв. м.

"К сожалению, в результате происшествия погибли два человека. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.