Сербия и Венгрия собрались создать военный альянс

Сербия и Венгрия создадут военный альянс. Он коснётся сферы обороны.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что стратегическое сотрудничество Сербии и Венгрии в сфере обороны – один из важнейших аспектов нашего всеобъемлющего стратегического сотрудничества. Из всех стран региона Сербия по числу и значимости совместных мероприятий наиболее развитое и интенсивное сотрудничество в области обороны имеет с Венгрией.

"Ключевые элементы этих отношений – военное сотрудничество через реализацию двусторонних и многонациональных учений, военно-техническое сотрудничество по приобретению систем и средств вооружений", - заявил Вучич на брифинге.

Военные министерства Сербии и Венгрии на 2025 г. запланировали максимальное до сих пор количество совместных мероприятий, в том числе маневров, – 79, пишет РИА Новости.