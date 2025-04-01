01 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме заявили о недопустимости бездетной интимной жизни для российских девушек и юношей

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") заявила о недопустимости бездетной интимной жизни для российских девушек и юношей. По ее мнению, после начала половой жизни не должно проходить 15 лет до рождения девушкой ребенка.

"Съезжать от родителей может человек, у которого есть деньги, на которые он может жить. Это могут быть его деньги или деньги от родителей. Поэтому тут возможны варианты. Я думаю, что 26 лет — это тот возраст, когда ребята заканчивают учиться, образование и всякие курсы. Хотелось бы, чтобы в эти 26 лет, когда съезжают от родителей, не съезжали в никуда, не было вот этих 15 лет свободного парения у девушки между первым половым актом и рождением ребёнка. Потому что за эти 15 лет столько может произойти, что и рождения ребёнка может не быть. Поэтому важно, чтобы в 26 лет не просто съезжали от родителей, но и семьи создавались, рождались дети", - цитирует Буцкую радиостанция "Говорит Москва!".

Также "единоросска" выступает против брачных контрактов: "Я против брачного контракта. Я считаю, что это совершенно не наша история. Когда мальчик девочке делает предложение, встаёт на одно колено и предлагает стать женой навеки. Когда одной рукой даёт обручальное кольцо, а другой брачный контракт, то это вообще не про наши традиционные ценности". Буцкая при этом не комментировала текущую ситуацию с разводами, которыми заканчивается половина российских предложений "стать женой навеки".

Теги: госдума, демография, татьяна буцкая


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