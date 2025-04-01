Бастрыкину будет доложено о нападениях мужчины с палкой на жителей Екатеринбурга

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании дела о нападениях на жителей Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что в столице Урала мужчина на улице наносил прохожим удары палкой. В том числе от агрессора досталось пожилым женщинам. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

О ситуации узнал Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее глава СКР затребовал доклад о стрельбе у храма "Большой Златоуст" в Екатеринбурге.