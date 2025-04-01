В Когалыме оштрафовали водителя, прокатившего югорчанина по луже на лыжах

В Когалыме госавтоинспекторы привлекли к ответственности автолюбителя, нарушившего правила перевозки людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором водитель иномарки нарушил ПДД и перевез 32-летнего местного жителя, который держась за трос, прикрепленный к автомобилю, ехал по проезжей части дороги на лыжах.

По размещенным в СМИ и социальных сетях видеоматериалам, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Когалыму провели проверку, по результатам которой правонарушитель привлечен к установленной законодательством ответственности, а именно по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей).