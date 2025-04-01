Россияне назвали темы, на которые с ними лучше не шутить

Россияне назвали темы, шутки на которые для них неприемлемы. В первую очередь это юмор вокруг трагических событий – геноцида, войны, смерти. При этом в один раз с такими темами граждане ставят шутки над внешностью других людей, увечьями, болезнями, таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В число других выраженно табуированных тем опрошенные включили религиозные ценности и национальность. Часто это не только важные личные вопросы, касающиеся социальной и культурной идентичности, но и предмет дискриминации. Такие шутки могут быть восприняты как расизм или ксенофобия.

В топ-10 запретных тем попали шутки про бедность и высмеивание переживаний других людей.

О чем еще россияне не готовы шутить? Опрос показал, что тема зависимостей — наркомания, алкоголизм (традиционно порицаемых обществом пороков) — для наших сограждан оказалась более "сакральной", чем экономика страны или политика.

Более лояльны россияне к шуткам об истории, политике, экономике, ошибках в речи или при письме, уровне образования, личной жизни, старении, сексуальной ориентации, чужих мечтах, хобби, профессиях, именах и фамилиях.