Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем содержании памятника в Нефтеюганске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о ненадлежащем содержании памятника в Нефтеюганске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

К Бастрыкину поступило обращение от нефтеюганских ветеранов военных конфликтов и СВО. Они пожаловались на то, что в городе не ведется реставрация памятника "Верным сынам Отечества". На эти цели из бюджета выделена крупная сумма, подобрана подрядная организация. Однако ремонтные работы до сих пор не выполнены, разрушающаяся облицовка не восстановлена, сметная документация составлена без учета необходимости обеспечения постоянной подачи газовоздушной смеси к Вечному огню.

Ранее Александр Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СКР дал указание руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что на сайте госзакупок опубликована информация об электронном аукционе на выполнение этих работ. Начальная цена контракта составляла 12 млн руб. Победила тюменская компания "Лига-В", предложившая 8,2 млн руб.

При этом, если верить информации, опубликованной на сайте, нарушений пока нет - исполнить контракт подрядчик должен до 31 августа 2025 года