Швейцария сняла санкции с трех связанных с РФ объектов недвижимости

Швейцария отменила санкции в отношении трех объектов недвижимости, замороженных в стране в рамках санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные швейцарским Государственным секретариатом по экономике (SECO).

Сумма российских активов, заблокированных в Швейцарии, по состоянию на март 2025 года выросла до 7,4 млрд швейцарских франков (около 8,38 млрд долларов).

Как сообщалось, в 2023 году в Швейцарии разблокировали связанные с РФ активы на 290 млн швейцарских франков (около 318 млн долларов) из-за снятия санкций ЕС с ряда лиц, а также после уточнения происхождения некоторых средств.

Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.