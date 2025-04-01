Екатеринбуржцу, напавшему на детей из-за снежка, грозит до 5 лет колонии

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело мужчины, напавшего на детей, якобы бросивших в него снежком. Теперь ему грозит тюремный срок.

Напомним, инцидент произошел в начале марта в Академическом районе уральской столицы. Сообщалось, что дети вызвали агрессию мужчины тем, что бросили в него снегом. В ответ тот применил к ним физическое насилие, после чего покинул место происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, до инцидента подростки играли в отдалении в снежки, соревнуясь, кто дальше их бросит. При этом снег не попал ни в мужчину, ни в его собаку.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Академический районный суд. Как отметили в прокуратуре, екатеринбуржцу грозит до 5 лет колонии.