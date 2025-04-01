В США "зависли" оплаченные запчасти для самолетов российских перевозчиков на $500 миллионов

В США "зависли" запчасти для самолетов российских авиакомпаний на сумму около $500 млн – они уже были оплачены, но не поставлены из-за санкций, введенных, в свою очередь, в ответ на начало СВО, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

"Поэтому думаю, что мы как представители потребителей были бы заинтересованы в том числе и в разблокировке поставки этих запчастей. Это было бы важно", — сказал Антон Алиханов "Известиям".

Издание не уточняет, идет ли речь о каких-то предстоящих переговорах или это просто заветные желания министра.

Алиханов также считает, что было бы хорошо, если бы с России сняли часть санкций: признали бы проведенные российскими компаниями ремонтные работы на Airbus и Boeing. Сейчас иностранные производители отказываются верифицировать лицензии российских сервисных компаний.

"Целый ряд вопросов, если такое движение будет в наших интересах, мы уже проработаем. Например, признание проведенных ремонтных работ иностранных бортов, имею в виду Airbus и Boeing, которые произведены российскими компаниями, соответственно, в условиях санкций без соответствующей верификации лицензии от иностранных производителей. Это тоже предмет нашего интереса", - сказал Антон Алиханов.

Пока публичной информации и даже слухов о подобных переговорах между Россией и США не появлялось.