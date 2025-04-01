На МЭФ обвинили властных экономистов в том, что их единственная цель — зарабатывание денег на населении

Известный промышленник Константин Бабкин заявил, что логика денежных властей — логика зарабатывания денег на населении вместо развития страны. Об этом он заявил на Московском экономическом форуме, который назвал альтернативой этой политике.

По словам Константина Бабкина, такая логика приводит к тому, что властям нужно собрать как можно собрать налогов, и налогами больше всего нагружены те, кто работают на крупных промышленных предприятиях, они платят 53% от своих доходов. А те, кто работает не на промпредприятиях, например, самозанятые, платят 6%.

Абсурдным он назвал и то, что государство облагает максимальными налоговыми ставками те деньги, которые вкладываются в развитие, а в развитых странах это не так.

Константин Бабкин отметил, что МЭФ единственный экономический форум, который рассматривает экономику для развития страны и многих ее сфер: образования, науки, культуры.

Московский экономический форум проходит в столице 1-2 апреля, он посвящен теме: "Демография: традиции и индустриализация".