На МЭФ призвали национализировать Центробанк

В России нужно национализировать Центробанк и сделать его ответственным за экономическое развитие. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на Московском экономическом форуме заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев.

По его словам, КПРФ будет ставить в парламенте вопрос о недоверии Набиуллиной, которая проводит "политику удушения экономики".

Он отметил, что у ЦБ должна быть ответственность за экономический рост и ответственность за сохранность золотовалютных резервов.

"Почему надо терпеть ЦБ, который потерял 300 млрд долларов золотовалютных резервов. Мы ставили вопрос – чем обеспечена сохранность ЗВР? Но до сих пор и в суд никто не подал", – сказал Николай Коломейцев.