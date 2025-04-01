Иностранные товары на маркетплейсах могут подорожать из-за изменений в Таможенном кодексе ЕАЭС

Новые правила электронной торговли в ЕАЭС могут привести к тому, что на маркетплейсах подорожают иностранные товары, считают участники рынка.

Продукция иностранных маркетплейсов станет дороже, чем товары, ввозимые в Россию через дистрибьюторов, сообщила президент Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова на совместном заседании совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и совета ТПП по развитию электронной коммерции.

По словам Донцовой, разница в цене одного и того же товара, ввозимого трансгранично в розницу и через дистрибьютора, может составлять больше 30%.

Поправки в Таможенный кодекс, вступающие в силу, определяют, какие товары следует относить к e-commerce (электронная коммерция), вводят статус нового участника ВЭД – оператора электронной торговли (такой статус смогут получать, например, иностранные маркетплейсы), а также отдельную декларацию на такую продукцию. После их вступления в силу в отношении продукции трансграничной торговли будет введена единая импортная пошлина, а порог беспошлинного ввоза начнет постепенно снижаться вплоть до полного обнуления, пишут "Ведомости".