01 Апреля 2025
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Актёр Калюжный отправится в армию ближе к лету

Актёр Глеб Калюжный станет настоящим, а не киношным солдатом ближе к лету. Он получил отсрочку, чтобы закончить работу в текущих проектах.

Артист, придя в военкомат, заверил: готов идти в любые войска, бегать от армии не планирует. Источник из окружения Калюжного утверждает, что сейчас у него есть отсрочка как у студента очного отделения. Актёр объяснил, почему бегал от службы раньше, – по адресу временной регистрации уже три года не живёт, пришедшую туда повестку не видел. В Химки, где он живёт сейчас, якобы никаких бумаг не приходило, пишет Mash.

Ранее на Калюжного завели уголовное дело из-за неявки в военкомат. По данным следствия, он в октябре 2024 г. был уведомлен о необходимости явиться в военкомат, однако не пришёл.

26-летний Калюжный – успешный российский актёр. Известен по ролям в сериалах и фильмах "Вампиры средней полосы", "Содержанки", "Трепачи", "Красный шелк" и др.

Теги: Глеб Калюжный, актёр


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