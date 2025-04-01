В Сочи кончилась непогода, в городе приземлились 14 самолётов

Все самолёты, ранее севшие на запасных аэродромах, приземлились в аэропорту Сочи.

Сначала приземлились 12 из 14 задержанных из-за непогоды самолётов, на запасных аэродромах оставались ещё два. Во Владикавказе был борт "Уральских авиалиний" (рейс U6-321 Екатеринбург – Сочи), в Махачкале – "Победы" (DP-6941, Москва (Шереметьево) – Сочи). Позже, к 3.41 МСК, эти два самолёта также приземлились в Сочи, сообщает Росавиация.

Вечером 31 августа Сочи окутал густой туман. Это затруднило посадку самолётов.