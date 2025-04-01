Некоторые новые смартфоны на Android оказались заражены вирусом, берущим устройство под контроль

"Лаборатория Касперского" сообщила об обнаружении вируса на новых поддельных смартфонах на системе Android – такие устройства имитируют популярные модели гаджетов, приобрести их обычно можно в неавторизованных онлайн-магазинах, продающих телефоны по сниженным ценам.

Речь идет о новой версии троянского вируса Triada. Мошенники заражают им новые устройства, вирус крадет криптовалюту, аккаунты в мессенджерах, может подменять номера – дают злоумышленникам практически полный контроль над устройством, передает РБК со ссылкой на антивирусную компанию.

В "Лаборатории Касперского" отмечают, что продавцы в онлайн-магазинах могут даже не подозревать, что предлагают покупателям зараженные смартфоны.

Сообщается, что от новой версии Triada пострадали уже больше 2,6 тыс. пользователей, большинство из них – россияне.