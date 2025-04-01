Госдеп: США выступают против введения временного управления на Украине

Администрация США выступает против введения на Украине временного управления. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, идея России о временной администрации не получила одобрение президента США Дональда Трампа.

"Управление на Украине определяется ее конституцией и украинским народом", - приводит слова Брюс ТАСС.

Она добавила, что США выступают за мирное урегулирование на Украине путем достижения полного прекращения огня и переговоров Москвы и Киева.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить с Вашингтоном, странами Европы, а также партнерами и друзьями России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

По его словам, это позволило бы провести на Украине выборы и привести к власти дееспособное и пользующееся доверием граждан правительство. С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы.