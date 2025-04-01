"Продление" молодости не приведет сразу к повышению пенсионного возраста, заявили в Госдуме

В России молодость "продлят" до 40 лет, но это еще не означает автоматического увеличения пенсионного возраста, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как сообщалось, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко призвал увеличить возраст, до достижения которого человек считается молодым. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею повысить возраст молодежи с 35 до 40 лет.

Но пенсия - это иное, считает Нилов. В СМИ зря обсуждают, что власти готовят идеологическую базу под новое повышение пенсионного возраста. "Растягивание" возраста молодежи - общемировой тренд, отмечает депутат. Зато если "продлить" молодость до 40 лет, то значительно увеличится количество получателей мер господдержки, предназначенных молодым семьям и начинающим предпринимателям. То есть власти думают прежде всего о людях.

"Что касается изменений в подходе к пенсионному возрасту - они не обсуждаются и к обсуждению не планируются. В нашем Комитете ни одного законопроекта на эту тему нет. Изменения в пенсионном законодательстве 2018 года запустили целый ряд процессов, в том числе - переходный период постепенного повышения возраста пенсионеров - он закончится только через несколько лет", - написал Нилов и призвал не нервировать людей.

Впрочем, планы по повышению пенсионного возраста власти тоже опровергали много лет, пока его не повысили в 2018 году на 5 лет. Накануне.RU еще в 2018 году писало, что без улучшения демографии через 20 лет понадобится новый "пенсионный маневр". Рождаемость крайне низка, население стареет, количество трудоспособных будет только уменьшаться. В 2030-х или 2040-х пенсионную систему неизбежно ожидает ужесточение в той или иной форме.