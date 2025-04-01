Власти задумались о маркировке смартфонов и планшетов

Министерство промышленности и торговли России прорабатывает вопрос маркировки иностранных товаров, ввозимых через интернет-площадки.

Речь идет, в том числе о смартфонах, которые приобретаются на трансграничных интернет-площадках. Идея рассматривается на фоне планов Минпромторга ввести с 1 декабря текущего года обязательную маркировку ноутбуков, планшетов, смартфонов и телефонов, а также другой радиоэлектронной продукции. Ведомство отмечает распространение в России контрафактной и фальсифицированной радиоэлектронной продукции.

По данным министерства, в 2023 году нелегальный оборот радиоэлектронной продукции составил как минимум 14% от общего объема рынка. К подделкам Минпромторг относит копии брендов (реплики) и устройства с недостоверной информацией о них. Также в последнее время под видом заводских восстановленных аппаратов начали продавать аппараты сомнительного происхождения и надежности.

В страну под видом отечественной реестровой электроники ввозятся китайские ноутбуки, смартфоны, планшеты и печатные платы. Доля поддельной продукции среди ноутбуков оценивается в диапазоне от 7% до 15%. Какова доля поддельных планшетов, в Минпромторге не уточнили, сообщает Forbes.