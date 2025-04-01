В Госдуму внесут проект о налоге на прибыль для западных компаний

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут 1 апреля пакет законопроектов, которыми предлагается ввести налог на прибыль в размере 35% для западных компаний, которые хотят вернуться в страну.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, предлагается создать публичный реестр иностранных товарных знаков и фирменных обозначений, прекративших коммерческую деятельность в России в связи с введением западных санкций. Он отметил, что для попавших в этот реестр компаний предлагается установить налог на прибыль в размере 35%, и раз российский бизнес в основном платит налог 20%, то с западных фирм надо брать значительно больше.

По словам депутатов, такой реестр нужен для защиты российских производителей. Отмечается, что транснациональные корпорации обладают большими финансовыми и маркетинговыми возможностями. После возвращения в РФ они могут начать демпинговать, заниматься недобросовестной конкуренцией, а российские фирмы рискуют потерять те преимущества, которые они получили на фоне введения санкций, сообщает РИА "Новости".

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в Россию смогут вернуться только те иностранные компании, которые не выделяли деньги Вооруженным силам Украины. По его словам, сначала нужно установить общие критерии для всех, а затем уже решать индивидуально.