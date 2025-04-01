На "Госуслугах" появится направленный на борьбу с мошенничеством сервис

На "Госуслугах" начинает работу сервис, позволяющий гражданам проверить все зарегистрированные на них сим-карты.

Как сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, им можно будет воспользоваться с 1 апреля. Ожидается, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться аферистами. Проверка поможет обезопасить россиян от ряда мошеннических схем.

В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы работы сервиса. Минцифры указало, что нововведение станет доступно в 20:00 мск 1 апреля.

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в третьем чтении закон о защите людей от телефонного и интернет-мошенничества. Ко второму чтению законопроект сильно изменился — в него внесли 21 поправку.