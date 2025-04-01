01 Апреля 2025
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Фото: t.me/AATrubetskoy

Андрей Трубецкой рассказал о бюджетной политике Сургутского района а рамках мероприятий Всероссийского форума «Малая Родина – Сила России»

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой в составе делегации Югры в рабочей командировке на Ямале, где проходит региональный день «Финансы и бюджет» Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России».

"Рассказал о бюджетной политике Сургутского района",- сообщил на своих страницах в соцсетях Андрей Трубецкой.

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Также глава муниципалитета в рамках экспертного диалога поделился информацией о том, как в Сургутском районе используют бюджетную политику в качестве инструмента реализации Стратегии развития муниципалитета.

"Вкратце: определили приоритетные направления дальнейшего движения, прописали мероприятия по достижению конкретных целей, установили внутренние показатели эффективности работы. Такой подход обеспечил рост собственных доходов бюджета в два раза с 2015 года, поступлений от бизнеса – в четыре раза, число новых плательщиков НДФЛ увеличилось до 344, а занятых в малом и среднем предпринимательстве – в пять раз. Также среди преимуществ – исполнение бюджета Сургутского района на 100% и нулевой муниципальный долг", - рассказал Андрей Трубецкой.

Сургут, администрация Сургутского района(2013)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, муниципалитет ведет постоянную работу по привлечению средств из бюджетов других уровней для реализации масштабных проектов, жестко контролируя в первую очередь свою бюджетную эффективность.

Сургутский район увеличил объем расходов на развитие к уровню 2015 года в шесть раз, удельный вес таких расходов – почти в четыре раза. В результате ежегодный ввод жилья к уровню 2015 года увеличился в 3,5 раза. Кроме того, в муниципалитете построили 60 объектов спорта, 7 объектов образования, 10 молодежных центров, 15 объектов ЖКХ, реализовали 42 объекта благоустройства. Полностью ликвидирована очередь в детских садах и в 3,5 раза сокращено число учащихся во вторую смену.

Стоит напомнить, что два года подряд Стратегия социально-экономического развития Сургутского района признавалась лучшей на Российском «Форуме стратегов».

Теги: андрей трубецкой, форум малая родина- сила россии, бюджетная политика


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