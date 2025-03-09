В Курской области освобождены Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица

В Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В указанном районе действует группировка войск "Север", продолжается разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Ранее сообщалось, что российские войска в Судже взяли в окружение до 6 тысяч украинских военных. Формирования российской армии окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже. Группировка ВСУ, находящаяся в Курской области, разделена на несколько частей. В окружении могут находиться от 4 до 6 тысяч украинских военных - рекордное число для СВО.

По данным военкоров, российская армия закрепилась в селе Лебедевка, которое расположено на реке Локня в 4,5 километрах от российско-украинской границы и в 10 километрах к северо-западу от Суджи. Продолжаются бои.

Напомним, ранее бойцы российской армии смогли пройти по трубе, которая до конфликта поставляла на Украину российский газ. В трубе был остаточный метан, поэтому военным пришлось 15 километров идти в водолазном оборудовании. Сейчас Украина рассматривает возможность вывода войск из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь, так как "страх окружения реален".