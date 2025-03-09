В массовом ДТП в Прикамье погиб человек, трое детей и трое взрослых пострадали

Массовое ДТП произошло в Прикамье, погиб один из водителей, шесть человек пострадали.

По сообщению ГАИ региона, около 15.00 на трассе "Кострома - Шарья - Киров - Пермь" водитель автомобиля "Мазда" 1984 года рождения не справилась с управлением и выехала на полосу предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Донг Фенг", который, в свою очередь, допустил столкновение с автомобилями "Тойота Рав 4", "Шкода", "Опель", "Хонда".

В результате погибла водитель автомобиля "Тойота Рав 4" 1971 года рождения. Трое детей и трое взрослых получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Из-за аварии на трассе образовался многокилометровый затор.

В Пермском крае и в регионах Урала сегодня проходит обильный снегопад, временами переходящий в ледяной дождь.