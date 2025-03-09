Подозреваемый в убийстве Онищенко умер в больнице

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко умер в больнице. Информацию об этом ТАСС подтвердили в СУ СК по региону.

Ранее сообщалось, что Анатолий Фенин, стрелявший в Онищенко, пришел в сознание, но остается в тяжелом состоянии: не воспринимает окружающую обстановку и ни с кем не контактирует.

Николай Онищенко был убит четвертого марта. Это случилось, когда политик выходил из кафе, расположенного в райцентре. Предварительно, он стрелял из охотничьего ружья МР-155. После убийства Онищенко, Фенин попытался причинить себе вред, в критическом состоянии его доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 ("Убийство") УК РФ. Предварительный мотив преступления — решение Онищенко об отстранении Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.