Прокуратура в Прикамье требует отставки главы города из-за утраченного доверия

Прокуратура Кунгура через суд требует уволить главу города "по статье". В конце февраля Вадим Лысанов ушел в отставку по собственному желанию, однако надзорное ведомство считает такую формулировку неверной и настаивает на увольнении в связи с утратой доверия. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры Пермского края.

Прокуратура приводит аргументы в пользу своего решения: чиновник не принял меры по урегулированию конфликта интересов, который возник между ним и руководителем муниципального учреждения, с которым Лысанова, по информации прокуратуры, связывали "иные близкие отношения". Этот начальник городского предприятия незаконно получил в аренду участок земли.

Депутатами думы требования прокурора отклонены, при этом в тот же день ими полномочия главы прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию.

В связи с этим Кунгурским городским прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании вышеуказанного решения думы незаконным и с требованием прекратить полномочия главы муниципалитета в связи с утратой доверия.

Вадим Лысанов возглавлял Кунгурский муниципальный район с 2011 года. В 2021 году стал главой нового, объединенного муниципалитета - Кунгурского муниципального округа.