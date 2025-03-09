Беспилотники атаковали Рязанскую область: были слышны взрывы в районе НПЗ

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Рязанскую область.

Губернатор региона Павел Малков сообщил, что уничтожены несколько БПЛА.

По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб.

По данным Mash, объектом атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщили о взрывах в районе НПЗ и работе ПВО.