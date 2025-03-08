Орбан: Венгрия потеряла €20 млрд из-за конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что экономика потеряла из-за конфликта на Украине €20 млрд.

По его словам, это серьезная потеря. По мнению Орбана, в случае реализации планов ЕС по военной и финансовой помощи Украине и по её присоединению к союзу это грозит объединению большими экономическими проблемами, пишет РБК.

Ранее Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС, которое призывает к продолжению военного конфликта. По словам Орбана, документ приняли 26 стран, он о том, что Украину надо усилить, чтобы она воевала и дальше. И Венгрия не могла это поддержать, потому что это идет против мира в Европе.