Умер глава международной ассоциации ветеранов группы "Альфа"

Умер руководитель международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" генерал-полковник Александр Мирошниченко. Ему был 71 год.

Он умер сегодня, сообщает пресс-служба Ассоциации. Причина не названа.

Мирошниченко родился в 1953 г. в Москве. Срочную службу проходил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 1977 г. окончил 401-ю спецшколу КГБ СССР в городе Ленинграде. Позже был направлен на работу в Службу охраны дипломатических представительств Седьмого управления КГБ СССР. Являлся лучшим молодым сотрудником по профессии. В Группе "А" Седьмого управления КГБ СССР – с 1978 г. Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 г. (операция "Байкал-79").