Территорию пропускного пункта Караузек в Астраханской области подготовили к реконструкции

Состоялось заседание рабочей группы, на которой рассмотрен ход реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) через государственную границу Российской Федерации Караузек.

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в нем принял участие вице-губернатор - председатель правительства Денис Афанасьев.

Сейчас МАПП Караузек – единственный в ЮФО, расположенный на российско-казахстанском участке границы. Следующий подобный пункт пропуска расположен в 1100 км севернее в Саратовской области. Астраханская область является ключевым участком международного транспортного коридора «Север – Юг». Пункт пропуска на границе с Казахстаном – это стратегически важный объект для региона и всей страны.

Благодаря поддержке Минтранса России в федеральном бюджете предусмотрено почти три млрд рублей на обустройство пункта пропуска в соответствии с современными требованиями для организации пограничного контроля.

Руководитель Росгранстроя Геннадий Безлобенко сообщил, что в конце прошлого года привлечённый подрядчик начал подготовку территории строительства. Параллельно велась работа по проектной документации. Скорректированную ПСД направят на государственную экспертизу в конце марта и после получения положительного заключения приступят к строительно-монтажным работам. Обустройство пункта пропуска запланировано завершить в 2027 году.