В Москве госпитализирован Петросян

В одну из столичных клиник доставлен народный артист РСФСР Евгений Петросян. Возможно, причиной может быть кровотечение.

Telegram-канал "112" сообщил, что юморист экстренно госпитализирован в столичную больницу с якобы желудочно-кишечным кровотечением. Это могло случиться после того, как артисту стало плохо сегодня утром у себя дома в центре Москвы.

Собеседник ТАСС уточнил, что Петросяна действительно госпитализировали сегодня утром. При этом не уточняется, куда и с каким диагнозом.