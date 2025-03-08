В Китае собрались производить летающие автомобили

В Китае уже в 2026-ом может начаться производство летающих автомобилей.

Заняться производством таких машин может XPeng Motors. По словам её гендиректора Хэ Сяопэна, компания строит такие планы на фоне развития экономики полётов на низких высотах в Китае благодаря политическим мерам поддержки.

Хэ Сяопэн добавил, что если работы будут идти по графику, то XPeng "станет первой в мире компанией, которая начнет массовое производство летающих автомобилей", приводит РИА Новости данные агентства Синьхуа.