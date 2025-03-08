Вблизи Екатеринбурга не поделил дорогу тепловоз и фура с яйцами

На Урале фура с яйцами столкнулась с тепловозом. Составитель поезда попал в реанимацию.

Авария произошла 8 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде возле промышленной базы по улице Уральская в городе Берёзовский. По предварительным данным, столкнулись тепловоз, который выезжал с территории предприятия, и грузовой Renault с полуприцепом.

В аварии пострадал составитель поезда, находившийся в тот момент на сцепке тепловоза, что запрещено. Пострадавшего зажало между полуприцепом и тепловозом. Его госпитализировали в реанимацию Берёзовской ЦГБ, где сейчас врачи пытаются спасти его жизнь.

"Автомобиль Renault перевозил продовольственную продукцию — яйца общим весом порядка 13 т", - сообщил руководитель пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, водитель грузовика пояснил, что тепловоз не видел, поскольку пути граничат с забором.