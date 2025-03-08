На Урале с помощью ДНК нашли мать, оставившую ребёнка на скамейке в Нижнем Тагиле

Во втором по величине городе Свердловской области, Нижнем Тагиле, найдена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого ребёнка. Речь идет о мальчике, оставленном 4 марта на скамейке.

По данным регионального управления СКР, у младенца для установления генотипа взяли образец буккального эпителия. Позже результаты исследования сопоставлены с базой данных геномной информации. Найдено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила, которая, согласно выводам экспертов, является матерью или сестрой о младенца.

Следователи нашли и допросили даму. Она призналась, что родила младенца и решила избавиться от него, оставив на улице. После беседы нерадивую мать госпитализировали в одну из больниц Нижнего Тагила. Позже ей изберут меру пресечения.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что матерью ребёнка оказалась местная жительница Алёна. Она родилась в 1989 г., трудится дорожным рабочим на одном из предприятий Нижнего Тагила. Ранее судима, в том числе за убийство (2019 г.). Последнее наказание отбывала в исправительной колонии Краснотурьинска, откуда освободилась в 2022 г.

"Вечером 3 марта она вне медицинского учреждения родила мальчика и несколько часов думала, что с ним делать. После, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съёмной квартире одна. На учёте по беременности не состояла", - отметил Горелых.

В мае 2018 г. Алёна лишена родительских прав в отношении шести своих несовершеннолетних детей.

"К счастью, брошенный горе-матерью на морозе малыш выжил и, как говорится, дай Бог ему здоровья и в последующем достойной жизни в хорошей семье. Отец новорождённого также представителями МВД установлен и опрошен", - сказал Горелых.