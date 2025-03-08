В Казахстане наградили пассажира, обезвредившего преступника в аэропорту Алма-Аты

Власти Алма-Аты наградили пассажира аэропорта Алма-Аты, который обезвредил преступника, напавшего на сотрудницу в местном аэропорту.

Глава города Ерболат Досаев по поручению президента Касым-Жомарта Токаева вручил Мусе Абдраиму медаль "Ерлігі үшін" за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации. Также он получил денежное вознаграждение. Ранее 52-летний мужчина обезвредил вооружённого ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алма-Аты под видом пассажира.

"Выражаю искреннюю благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание", – цитирует пресс-служба мэрии Мусу Абдраима.