08 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В Казахстане наградили пассажира, обезвредившего преступника в аэропорту Алма-Аты

Власти Алма-Аты наградили пассажира аэропорта Алма-Аты, который обезвредил преступника, напавшего на сотрудницу в местном аэропорту.

Глава города Ерболат Досаев по поручению президента Касым-Жомарта Токаева вручил Мусе Абдраиму медаль "Ерлігі үшін" за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации. Также он получил денежное вознаграждение. Ранее 52-летний мужчина обезвредил вооружённого ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алма-Аты под видом пассажира.

"Выражаю искреннюю благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание", – цитирует пресс-служба мэрии Мусу Абдраима.

Теги: Алма-Ата, аэропорт, пассажир, Муса Абдраим


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