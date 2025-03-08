08 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Игорь Бабушкин: Астраханки вносят огромный вклад в развитие родного региона, приближение Победы!

Накануне в Астрахани прошла церемония награждения в рамках концерта, приуроченного к Международному женскому дню 8 марта.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил государственные и региональные награды за личный вклад и поддержку бойцов СВО волонтерам, преподавателям, представителям общественности и исполнительных органов. 

Игорь Бабушкин отметил, что астраханки ведут патриотическую и воспитательную работу, участвуют в добровольческих движениях, трудятся координаторами в фонде «Защитники Отечества», плетут масксети, собирают и доставляют гумпомощь.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

«Сегодня в этом зале женщины, не только воспитавшие, но и отдавшие на служение Родине своих сыновей. Вы обладаете особым величием духа», – подчеркнул губернатор.

"Оставаясь прекрасными женщинами, пекущимися о своих семьях, астраханки вносят огромный вклад в развитие родного региона, приближение Победы и поддержку наших бойцов. Многие из них удостоены заслуженных государственных и региональных наград. Каждая из вас достойна самых нежных слов. Пусть этот весенний день подарит как можно больше счастливых и теплых моментов, а наступающая весна принесет только радость. С праздником!", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Мероприятие, на которое также были приглашены матери, жёны участников СВО и сотрудницы силовых структур, завершилось выступлением артистов Астраханского государственного театра оперы и балета.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, 8 марта, награждение, сво, волонтеры


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