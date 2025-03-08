08 Марта 2025
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Фото: УГМК-арена

"Я любить тебя буду, можно": УГМК-Арена поздравила жительниц Урала с 8 Марта

Вечером 7 марта на фасаде нового дома хоккейной команды "Автомобилист" появился ролик с поздравлением прекрасной половины человечества с первым весенним праздником и трогательными строчками из произведения "Я любить тебя буду, можно".

"Я в глазах твоих утону – Можно? Ведь в глазах твоих утонуть – счастье!". Такие строки можно было увидеть накануне праздника на фоне ночного неба на медиафасаде самого большого крытого спортивного сооружения региона. Поздравление повторится и 8 Марта с 18.30 до 22.30 вечера.

Как отметили организаторы праздничной акции, арена будет транслировать контент, отражающий значимые и приятные события Екатеринбурга и его жителей, а также анонсы спортивных состязаний и общественных мероприятий. При строительстве нового спортивного объекта применялись самые передовые технологии. Ярким примером этого стал инновационный медиафасад, который интегрирован в металлический каркас медного оттенка, опоясывающий спортивный объект.

Медиафасад общей площадью 14 тыс. 854 "квадрата" состоит из 104 вертикальных секций, которые в свою очередь разделены на 26 модулей. На каждом модуле закреплены алюминиевые трубки, в которые встроены светодиоды для создания качественного изображения. Шаг пикселей от 500 мм (зона высокого разрешения) до 1 тыс. 750 мм (зона низкого разрешения). Технические возможности медиафасада позволяют разместить на нём помимо переливов цвета практически любое изображение – от бегущей строки до видеороликов и мультипликации в высоком качестве разрешения.

Первый матч на новой арене состоится уже 10 марта. Для того, чтобы получить обратную связь от болельщиков и горожан, создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, куда можно присылать свои впечатления, замечания и пожелания. Анализ сообщений и работа над исправлением недочётов позволит сделать посещение нового дома ХК "Автомобилист" по-настоящему домашним и комфортным, сообщает пресс-служба арены.

Теги: УГМК-арена, поздравление, 8 марта


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