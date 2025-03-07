В Самарской области в цирке-шапито во время представления обрушились трибуны со зрителями

В Самарской области, в городе Нефтегорске, в передвижном цирке-шапито, разместившемся на ул. Нефтяников, во время представления обрушились трибуны со зрителями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы минздрава области, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пятеро. Предварительно, травмы пострадавших легкой степени тяжести. В госпитализации не нуждаются